Bayer Leverkusen-Roma, le pagelle: El Shaarawy vitale, pilastro N’Dicka

El Shaarawy 7,5

È costretto al cambio fascia per le difficoltà di Zalewski in marcatura. Sacrificio, qualità, determinazione: un lavorone come nella doppia sfida contro il Milan. Cambia la partita con la marcatura su Frimpong.

Cristante 7

Lavora tanto in mezzo al campo e in copertura. A inizio ripresa non riesce a indirizzare bene quel tiro dentro l’area, grazie anche alla deviazione di Hincapie.

Paredes 8

Freddo, deciso, essenziale. Due volte. Tira quei rigori pesanti come macigni e li mette in porta. In campo è ovunque, perfetto in copertura e impostazione.

Pellegrini 6,5

È sempre veloce e dinamico con le gambe e con il pensiero. Le sue verticalizzazioni sono sempre pericolose, così come quell’angolo battuto e che ha portato al secondo rigore.