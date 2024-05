Atalanta, niente scaramanzia: i tifosi già toccano la coppa a Dublino

Cresce l'attesa per Atalanta-Bayer Leverkusen, cresce l'attesa per la prima finale europea della Dea: Bergamo è con la tesa nel pallone. I tifosi nerazzurri seguiranno in massa gli uomini di Gasperini a Dublino sperando di vivere l'ennesima notte magica, che diventerebbe la più bella alzando al cielo l'Europa League. L'esodo è già iniziato.