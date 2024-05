Bayer Leverkusen, svelata la coreografia dei tifosi per la finale con l'Atalanta

Atalanta-Leverkusen, pronta la coreografia dei tedeschi per la finale di Europa League

All'ingresso in campo dei protagonisti della finale di Europa League, in programma stasera alle ore 21 all'Aviva Stadium di Dublino, i tifosi del Bayer Leverkusen sventoleranno circa 10.000 bandierine rosse e nere, così da creare un effetto ottico degno dello spettacolo settimanalmente offerto alla Bay Arena. In totale, saranno 12.000 i supporters della formazione di Xabi Alonso presenti in Irlanda, per celebrare i neo campioni di Germania e andare a caccia del secondo trofeo stagionale. Il Leverkusen, del resto, ha la ghiotta possibilità di centrare uno storico Triplete, avendo all'orizzonte anche la finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern, in calendario sabato prossimo a Berlino.