Baroni spinge la Lazio: "Twente forte, ma vogliamo crescere ancora"

ENSCHEDE (OLANDA)- Marco Baroni non vuole scegliere tra il campionato, dove la Lazio è stata una delle sorprese delle prime giornate, e l 'Europa League in cui i biancocelesti viaggiano a punteggio pieno dopo due partite e andranno domani (24 ottobre) a caccia del tris sul campo del Twente a Enschede .

Europa League, Baroni spinge la Lazio

"Noi vogliamo competere per tutti gli obiettivi - ha spiegato il tecnico della Lazio alla vigilia della trasferta olandese - chiaro che contro il Twente non saranno sufficienti delle motivazioni ordinarie, servirà fare qualcosa di straordinario e mi aspetto questo da parte della squadra. Sono gare dove ci sono i presupposti più belli per voler fare bene. Affrontiamo una squadra giovane che gioca bene a calcio - ha aggiunto Baroni -. Nelle due partite di coppa ha fatto molto bene, quindi per noi sarà un test difficile, specialmente nel loro stadio. Li abbiamo visti, sappiamo che ci sarà da fare una prestazione di altissimo livello dal punto di vista della corsa, del sacrificio, dell'intensità ma anche della qualità".

In casa del Twente previsto il turnover

"Turnover? Più che rotazioni daremo delle opportunità ai ragazzi che considero comunque dei titolari" ha poi detto Baroni che, tornando sul match di campinato perso in dieci contro la Juve a Torino, ha sottolineato che "quando cerchi di giocare un calcio offensivo occorre sacrificio, nella difficoltà abbiamo fatto una partita maiuscola in inferiorità numerica. Domani sarà una gara dove dobbiamo avere una grandissima concentrazione".