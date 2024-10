Roma-Dinamo Kiev ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Nella splendida cornice dello "Stadio Olimpico", la Roma di Ivan Juric ospita la Dinamo Kiev in occasione della terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League . Metabolizzato il ko interno con l'Inter, per i giallorossi è tempo di centrare il primo successo in campo internazionale e dimenticare il brutto passo falso in casa dell'Elfsborg.

Roma-Dinamo Kiev, l'orario

Roma-Dinamo Kiev andrà in scena oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 18.45 allo "Stadio Olimpico".

Dove vedere Roma-Dinamo Kiev in diretta tv

Roma-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, sui canali 201 e 252. Non è prevista la diretta tv in chiaro su TV8.

Dove vedere Roma-Dinamo Kiev in streaming

Roma-Dinamo Kiev sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.