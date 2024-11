Dove vedere Lazio-Porto in tv? DAZN o Sky e orario

Lazio alla ricerca della quarta vittoria in questa edizione dell'Europa League, che finora ha visto i ragazzi di Marco Baroni protagonisti di un percorso netto, come testimoniano i successi con Dinamo Kiev, Nizza e Twente. Ora, una delle sfide più attese: all'Olimpico arriva il Porto, per una partita che ha già il sapore di Champions League, considerando la storia delle due società e la cornice di pubblico di questa sera. I lusitani, dal canto loro, sono reduci da cinque vittorie consecutive, tra campionato e coppe, e in patria inseguono lo Sporting Lisbona, a sole tre lunghezze di distanza. Sarà battaglia all'ombra del Colosseo, con i portoghesi che distano già cinque punti dai biancocelesti nella classifica generale della competizione continentale.