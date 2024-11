Scontri ad Amsterdam, tifosi del Maccabi aggrediti

È stata una lunga notte per le vie di Amsterdam, città che ieri ha ospitato la sfida di Europa League Ajax-Maccabi Tel Aviv, terminata sul punteggio di 5-0 per i lancieri. Complice la delicata situazione geopolitica, caratterizzata dal conflitto tra Palestina e Israele, non sono mancati gli scontri tra opposte fazioni all'esterno della "Johan Cruijff Arena".