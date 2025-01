Lazio-Real Sociedad, aggrediti settanta tifosi spagnoli: tre accoltellati

Una settantina di tifosi della Real Sociedad sono stati aggrediti nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 gennaio nel centro di Roma a via Leonina. L'aggressione, presumibilmente riconducibile alla tifoseria biancoceleste, è andata in scena alla vigilia della sfida con la Lazio, valevole per la settima giornata di Europa League. Tre tifosi spagnoli sono stati accoltellati.