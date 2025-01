Dove vedere Az Alkmaar-Roma in tv? Prime o Sky, orario

Dopo aver ritrovato sorriso e continuità in Serie A, la Roma di Claudio Ranieri fa visita all'Az Alkmaar in Europa League, in occasione della settima giornata della fase campionato. I giallorossi ripartono dal quattordicesimo posto della classifica generale, con 9 punti all'attivo, appaiati a squadre come Olympiacos, Ferencvaros, Viktoria Plzen e Besiktas, che ieri ha battuto a sorpresa l'Athletic Bilbao. Riflettori puntati sulla coppia formata da Artem Dovbyk e Paulo Dybala.