Quanto ha guadagnato la Lazio con la qualificazione agli ottavi di Europa League

La Lazio ha dominato nel girone unico di Europa League, conquistando con una giornata d'anticipo l'accesso agli ottavi di finale. Nonostante la sconfitta contro il Braga nell'ultima giornata, la squadra di Marco Baroni ha confermato la prima posizione in classifica nella fase campionato, con 19 punti collezionati in otto partite. Un risultato sportivo che si traduce anche in un importante entrare economica per le casse del club.