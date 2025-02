Violenta rissa in tribuna, sospesa Anderlecht-Fenerbahce: Mourinho e Dzeko rientrano negli spogliatoi

ANDERLECHT (BELGIO) - Indidenti in tribuna e clamoroso stop nella partita di Europa League tra Anderlecht e Fenerbahce. Con la squadra ospite allenata da José Mourinho avanti 1-0 grazie al gol segnato da Dzeko al 4', ad aumentare il vantaggio dei turchi già vittoriosi per 3-0 nell'andata del playoff, all'8' la gara è stata momentaneamente sospesa a causa di una violenta rissa scoppiata sugli spalti, con l'ex allenatore della Roma che è rientrato negli spogliatoi insieme al centravanti bosniaco (ex di Roma e Inter) e agli altri giocatori del Fenerbahce.