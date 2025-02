Roma, il possibile cammino fino alla finale di Europa League

Roma, chi potrebbe affrontare fino alla finale di Europa League

Davanti ai giallorossi ci sono gli ottavi di finale, per i quali l'urna di Nyon ha deciso che dovranno affrontare l'Athletic Bilbao: l'andata, in programma per il 6 marzo, si giocherà all'Olimpico. In campo per il ritorno il 13 marzo. Se dovesse vincere la doppia sfida, la Roma volerebbe ai quarti, in programma il 10 e il 17 aprile, e giocherebbe contro la vincente della sfida tra gli scozzesi dei Rangers e il Fenerbahce di José Mourinho, che regalarebbe una sfida carica di significato emotivo.

Andando ancora più avanti, fino alla semifinale (andata primo maggio, ritorno 8 maggio), il tabellone dell'Europa League accoppierebbe la Roma contro una tra Real Sociedad o Manchester United e Steaua Bucarest o Lione. Lo sguardo arriva fino alla finale, programmata per il 21 maggio allo stadio San Mamés di Bilbao. Qui la Roma affronterà una tra Viktoria Plzen o Lazio, Bodo Glimt o Olympiacos, Ajax o Eintracht Francoforte, Az o Tottenham. Dunque, il derby è ufficialmente possibile solo in finale.