Athletic Bilbao, dalla stella Nico Williams allo stadio San Mamés: i segreti dell'avversaria della Roma

Dai fratelli Willams a Sancet: le stelle dell'Athletic

La cosa più sorprendente della stagione dell’Athletic è che Nico Williams, grande protagonista dell’Europeo vinto dalla Spagna incluso il gol nella finale contro l’Inghilterra, ancora non abbia inciso granché. Rifiutato in estate il Barcellona per il forte senso di gratitudine che lo lega a Bilbao, Williams ha segnato solo una rete nella Liga (sono 4 in stagione) e sta passando un’annata un po’ così. Molto meglio sta giocando il fratello maggiore Inaki, ala destra e capitano di Valverde, che a differenza di Nico ha scelto di rappresentare il Ghana, terra di origine della famiglia. Ma la rivelazione si chiama Oihan Sancet, attaccante alto 1.88 che gioca spesso da trequartista: ha già erogato 12 gol in campionato e 1 in Europa League. Bene, nel 4-2-3-1 dell’Athletic, sta facendo anche l’ex Torino Berenguer, che si sta scavando una nicchia proprio nelle pause di Nico. Se a questo aggiungiamo che il portiere è Unai Simon, il titolare della nazionale spagnola, e che il centrale difensivo Vivian è pure campione d’Europa in carica con la Roja di De la Fuente, comprendiamo che il gruppo sia davvero temibile.