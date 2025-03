Tensione al San Mamés. Al termine della partita di ritorno degli ottavi di Europa League ci sono stati pesanti scontri tra i tifosi dell’ Athletic Bilbao e l’Ertzaintza, la polizia basca. Gli Ultras hanno incendiato cassonetti e lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine: volevano aspettare i tifosi della Roma all’uscita dallo stadio. I sostenitori dell’Athletic hanno anche distrutto le vetrine di alcuni locali. La situazione era molto tesa e la polizia ha dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento per allontanare gli ultras e permettere l’uscita dallo stadio dei tifosi della Roma.

Tifosi della Roma bloccati al San Mamés

Soltanto dopo più di 90 minuti dal termine della partita, come riporta il Correo, i sostenitori giallorossi hanno potuto lasciare lo stadio, scortati dalle forze dell’ordine, intorno alle 22:12. Anche prima della gara la polizia era dovuta intervenire per evitare il contatto tra le due tifoserie. Non si registrano feriti, ci sono stati diversi arresti.