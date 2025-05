ROMA - Il Tottenham vince l’Europa League 2025. Al San Mames è festa Spurs grazie al gol di Johnson al 42’ del primo tempo. Una partita nervosa, poco spettacolare. I due club inglesi, sedicesimi e diciassettesimi in Premier League, chiudono così la loro stagione. Postecoglu sorride: ha salvato l’annata con un importante trofeo. Per gli Spurs è il quarto titolo europeo della propria storia dopo la Coppa delle Coppe 1962/63 e le Coppe UEFA 1971/72 e 1983/84. Ma soprattutto la squadra di Londra torna a vincere un titolo continentale dopo 41 anni.

Tottenham-Manchester United, il tabellino

Il primo tempo del match: segna il Tottenham

La prima grande occasione è degli Spurs all’11’: errore di Maguire, ci prova Johnson e sulla ribattuta Bissouma viene respinto. Risponde lo United: Vicario esce male, Diallo tira e non trova la porta di pochi centimetri. Match combattuto, poco spettacolare. Al 42’ Sarr crossa in area, Johnson anticipa Shaw che tocca e manda la palla in rete. La fortuna aiuta la squadra di Londra. Vantaggio di 1-0 prima di andare negli spogliatoi.

Affondo United, ma è festa Tottenham

Una foto da ricordare: al 68’ intervento in acrobazia di Van De Ven su un’uscita sbagliata di Vicario. Un miracolo. Garnacho ci prova da appena entrato: il portiere italiano para. All’82’ Tottenham vicino al raddoppio: Son non arriva su un pallone ghiotto di Solanke. L’assalto dei Red Devils non porta a nulla. I nervi saltano: si accende una mischia, l’arbitro tira fuori i gialli. Vicario salva su Shaw, Casemiro all'ultimo secondo di rovesciata trova solo l'esterno della rete. Triplice fischio, vince il Tottenham.