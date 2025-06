La nuova Europa League: le date dei playoff e del sorteggio, ecco il calendario

L’Europa League è costruita dallo scorso anno secondo lo stesso format della Champions: maxigirone a 36 squadre, divise in quattro fasce. Ognuna gioca otto partite, metà in casa e metà in trasferta, affrontando due squadre di ciascuna fascia secondo un ordine di calendario stabilito dal computer dell’Uefa. Non possono esserci derby. Le prime otto passano direttamente agli ottavi, mentre le squadre che concludono la prima fase tra il nono e il ventiquattresimo posto si affrontano tra loro nei playoff per qualificare altri otto club.