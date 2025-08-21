Europa League: vincono Braga e Panathinaikos, goleada del Genk

Vanno in archivio le gare d'andata dei playoff di Uefa Europa League . Vittorie importanti per Braga e Panathinaikos, mentre mettono a referto autentiche goleade Midtjylland e Genk, rispettivamente contro KuPS Kuopio e Lech Poznan. Successi anche per Brann ed Utrecht, ko per il Ludogorets.

Europa League: poker del Midtjylland, vittoria in extremis del Brann. Non sbaglia il Panathinaikos

Nella prima delle dodici gare odierne, il Midtjylland non fallisce la propria missione tra le mura amiche, rifilando un poker al KuPS Kuopio. Decisive le reti di Buksa e Osorio, nei primi 45 minuti, e la doppietta di Junior Brumado, maturata nella ripresa. In Norvegia, invece, Torsvik manda in paradiso il Brann, realizzando il gol vittoria all'ultimo minuto contro l'AEK Larnaca. Rimonta completata anche grazie alla marcatura di Mhyre, bravo a pareggiare il gol in apertura di Angielski. Bene anche il Malmo, che ne fa tre ai cechi del Sigma Olomouc: doppio sigillo di Haksabanovic e penalty nel recupero di Johnsen. Vincono Panathinaikos e Utrecht, che superano rispettivamente Samsunspor (2-1) e Zrinjski (2-0). Travolgente il Maccabi Tel Aviv, che ipoteca la qualificazione contro la Dinamo Kiev, mentre il Ludogorets deve cedere il passo ai macedoni dello Shkendija. 2-1 il finale.

Dominio Genk, il Braga vince in trasferta

Lo Young Boys espugna il campo dello Slovan Bratislava, grazie alla rete di Bedia, mentre il Genk liquida senza problemi la pratica Lech Poznan (5-1). Sonoro 4-0 del Braga ai danni del Lincoln: a segno Gomez e Zalazar (doppietta per lui). Pareggio pirotecnico tra Aberdeen e Steaua Bucarest, con Sokler che nega all'89' il successo alla formazione romena, rimasta in inferiorità numerica al 39' per l'espulsione di Cisotti.