Dove vedere Roma-Lilla in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo aver conquistato una vittoria importante a Nizza, la Roma di Gian Piero Gasperini fa il suo esordio allo stadio Olimpico in questa edizione della Uefa Europa League . Nella capitale arrivano i francesi del Lilla , guidati da Bruno Genesio e da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Olivier Giroud. Riflettori puntati su Artem Dovbyk, che si è sbloccato in campionato lo scorso weekend.

Roma-Lilla, l'orario

Roma-Lilla andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Lilla in diretta tv

Roma-Lilla sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Roma-Lilla, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.