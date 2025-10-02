Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Roma-Lilla in tv? Sky o Dazn, orario

Secondo impegno in Europa League per la squadra di Gasperini, che ospita l'undici di Genesio: le probabili scelte dei due allenatori

Dopo aver conquistato una vittoria importante a Nizza, la Roma di Gian Piero Gasperini fa il suo esordio allo stadio Olimpico in questa edizione della Uefa Europa League. Nella capitale arrivano i francesi del Lilla, guidati da Bruno Genesio e da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Olivier Giroud. Riflettori puntati su Artem Dovbyk, che si è sbloccato in campionato lo scorso weekend.

Roma-Lilla, l'orario

Roma-Lilla andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Lilla in diretta tv

Roma-Lilla sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Roma-Lilla, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Genesio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, El Aynaoui; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Rensch, Angelino, Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy, Ferguson.

Indisponibili: Dybala, Bailey, Vasquez, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: -.

LILLA (4-2-3-1): Bodart; Mandi, Mbemba, Ngoy, Verdonk; Mukau, Bouaddi; Felix Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore: Genesio.

A disposizione: Ozer, Sajous, Goffi, Santos, Meunier, Bentaleb, Perraud, André, Raghouber, Fernandez Pardo, Broholm, Igamane.

Indisponibili: Gomez, Mbappé. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

