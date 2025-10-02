Dove vedere Roma-Lilla in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo aver conquistato una vittoria importante a Nizza, la Roma di Gian Piero Gasperini fa il suo esordio allo stadio Olimpico in questa edizione della Uefa Europa League. Nella capitale arrivano i francesi del Lilla, guidati da Bruno Genesio e da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Olivier Giroud. Riflettori puntati su Artem Dovbyk, che si è sbloccato in campionato lo scorso weekend.
Roma-Lilla, l'orario
Roma-Lilla andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Lilla in diretta tv
Roma-Lilla sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Roma-Lilla, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Roma in Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Genesio
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, El Aynaoui; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Rensch, Angelino, Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy, Ferguson.
Indisponibili: Dybala, Bailey, Vasquez, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: -.
LILLA (4-2-3-1): Bodart; Mandi, Mbemba, Ngoy, Verdonk; Mukau, Bouaddi; Felix Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore: Genesio.
A disposizione: Ozer, Sajous, Goffi, Santos, Meunier, Bentaleb, Perraud, André, Raghouber, Fernandez Pardo, Broholm, Igamane.
Indisponibili: Gomez, Mbappé. Squalificati: -. Diffidati: -.
