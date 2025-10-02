Pellegrini e la verità sul rapporto con Gasperini: "Frecciatine sull'atletismo? Vi dico la mia..."

ROMA - Dopo un'estate con la valigia in mano, Lorenzo Pellegrini alla fine è rimasto a Trigoria e si è ripreso la Roma con il gol vittoria segnato nel derby contro la Lazio, conquistabdo la fiducia di Gian Piero Gasperini che ha poi continuato a schierarlo e ha deciso di dargli una maglia da titolare anche nel match di Europa League contro il Lille allo stadio Olimpico.

Pellegrini, le parola su Gasperini prima di Roma-Lille

E del suo rapporto con il nuovo tecnico Pellegrini ha parlato proprio a ridosso della sfida contro i francesi: "Gasperini mi dà fiducia e minutaggio - ha detto il centrocampista giallorosso ai microfoni di 'Sky Sport' -. Le 'frecciatine' sull'atletismo? Io e il mister abbiamo un bel rapporto. Ci siamo sempre detti le cose come stanno e lo apprezzo. Seguo al 100% quello mi chiede: migliorarmi su alcuni punti di vista e sto facendo tutto per farlo. Il campo decide sempre e so che sono importanti le cose che mi chiede di migliorare proprio per il gioco della Roma".