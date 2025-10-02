Follia all'Olimpico: perché l'arbitro fa battere 3 rigori di fila alla Roma, tutti sbagliati. Ecco la spiegazione

Incredibile all'Olimpico: nei minuti finali di Roma-Lille, intorno all'80', la Roma ha battuto - e sbagliato - tre rigori di fila, due con Dovbyk e uno con Soulé. Tutti e tre i penalty sono stati tirati sotto la Curva Sud e tutte e tre le volte è stato il portiere del Lille, Ozer, a parare: due volte alla sua sinistra, a Dovbyk, e una alla sua destra, a Soulé.