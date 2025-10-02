Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Follia all'Olimpico: perché l'arbitro fa battere 3 rigori di fila alla Roma, tutti sbagliati. Ecco la spiegazione

Incredibile quello che è successo nei minuti finali contro il Lille: due errori di Dovbyk e Soulé
Clamoroso Roma, tre rigori consecutivi sbagliati da Dovbyk e Soulé: la fotosequenza
Chiara Zucchelli
1 min

Incredibile all'Olimpico: nei minuti finali di Roma-Lille, intorno all'80', la Roma ha battuto -  e sbagliato - tre rigori di fila, due con Dovbyk e uno con Soulé. Tutti e tre i penalty sono stati tirati sotto la Curva Sud e tutte e tre le volte è stato il portiere del Lille, Ozer, a parare: due volte alla sua sinistra, a Dovbyk, e una alla sua destra, a Soulé.

Tre rigori di fila in Roma-Lille: perché e cosa è successo

Ma cosa è successo? Nell'ordine: l'arbitro assegna il primo rigore, col Var, per un colpo di mano di Mandi. Dovbyk tira, sbaglia, l'arbitro fa ripetere perché il portiere ha un piede fuori la linea e un difensore entra presto in area. L'ucraino tira nello stesso modo, Ozer para ma è nettamente fuori dalla porta, quasi un metro. Niente da fare, si ribatte. L'Equipe parla di "follia" ma la decisione dell'arbitro belga Erik Lambrechts, pare ineccepibile. Stavolta sul pallone va Soulé, cambia angolo ma il portiere turco è una saracinesca. E para ancora una volta.

 

 

