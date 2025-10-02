La classifica di Europa League aggiornata dopo le partite di Roma e Bologna: cosa cambia

In archivio per Roma e Bologna la seconda giornata della fase campionato di Europa League : per le italiane non è stato un turno entusiasmante visto che nessuna delle due è riuscita a vincere contro il rispettivo avversario. Ma come è cambiata la classifica?

La Roma perde all'Olimpico, ma nel finale succede qualcosa di clamoroso

La Roma è stata sconfitta all'Olimpico dal Lille per 1-0 con la rete di Haraldsson (6'), ma ha del clamoroso quello che è successo nel finale: i giallorossi hanno fallito tre rigori. I primi due da Dovbyk, in cui in entrambi i casi Ozer ha parato sì il mancino dell'attaccante, spostandosi però dalla linea in maniera irregolare. Al terzo tentativo dal dischetto si è presentato Soulé dal dischetto, ma il portiere turco ha neutralizzato anche il rigore dell'ex Frosinone. La squadra di Gasperini rimane così a tre punti.

Solo un punto al Dall'Ara per il Bologna

Solo un pareggio in casa, invece, per il Bologna. Al Dall'Ara con il Friburgo è 1-1: a Orsolini (29') risponde Adamu (57') su calcio di rigore e i rossoblù restano con un solo punto. In attesa delle sfide delle 21:00, sono solo due le squadre a punteggio pieno dopo due giornate. GUARDA QUI LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE DOPI LE PARTITE DELLE ITALIANE!