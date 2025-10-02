Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La classifica di Europa League aggiornata dopo le partite di Roma e Bologna: cosa cambia

Giallorossi sconfitti all'Olimpico, solo un punto per la squadra di Italiano al Dall'Ara: solo due squadre a punteggio pieno in attesa delle sfide delle 21
2 min

In archivio per Roma e Bologna la seconda giornata della fase campionato di Europa League: per le italiane non è stato un turno entusiasmante visto che nessuna delle due è riuscita a vincere contro il rispettivo avversario. Ma come è cambiata la classifica?

La Roma perde all'Olimpico, ma nel finale succede qualcosa di clamoroso

La Roma è stata sconfitta all'Olimpico dal Lille per 1-0 con la rete di Haraldsson (6'), ma ha del clamoroso quello che è successo nel finale: i giallorossi hanno fallito tre rigori. I primi due da Dovbyk, in cui in entrambi i casi Ozer ha parato sì il mancino dell'attaccante, spostandosi però dalla linea in maniera irregolare. Al terzo tentativo dal dischetto si è presentato Soulé dal dischetto, ma il portiere turco ha neutralizzato anche il rigore dell'ex Frosinone. La squadra di Gasperini rimane così a tre punti.

Solo un punto al Dall'Ara per il Bologna

Solo un pareggio in casa, invece, per il Bologna. Al Dall'Ara con il Friburgo è 1-1: a Orsolini (29') risponde Adamu (57') su calcio di rigore e i rossoblù restano con un solo punto. In attesa delle sfide delle 21:00, sono solo due le squadre a punteggio pieno dopo due giornate. GUARDA QUI LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE DOPI LE PARTITE DELLE ITALIANE!

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, il calendarioEuropa League, i marcatori