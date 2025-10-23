Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario
In attesa di ritrovare Vincenzo Italiano in panchina, il Bologna vuole centrare il primo successo in questa edizione dell'Europa League per confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane e in questo avvio di stagione. Rossoblù reduci da quattro risultati utili consecutivi, compreso l'1-1 con il Friburgo arrivato al "Dall'Ara" prima della sosta di ottobre. Trasferta insidiosa a Bucarest, contro una Steaua che proverà a difendere il fattore campo.
Steaua Bucarest-Bologna, l'orario
Steaua-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18:45 alla "National Arena" di Bucarest.
Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in diretta tv
Steaua Bucarest-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Steaua Bucarest-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, applicazioni disponibili su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, avrete la possibilità di selezionare la finestra di riferimento e di godervi lo spettacolo dell'Europa League. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Charalambous e Italiano
STEAUA BUCAREST (4-3-3): Tarnovanu; Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic; Alhassan, Sut, Olaru; Miculescu, Birligea, Cisotti. Allenatore: Charalambous.
A disposizione: Zima, Udrea, Graovac, Tanase, Kiki, Edjouma, Politic, Chiriches, Olaru, Popescu, Alibec, Thiam.
Indisponibili: Cretu. Squalificati: -. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano (indisponibile, in panchina Niccolini).
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Heggem, Casale, Miranda, Pobega, Ferguson, Fabbian, Castro, Bernardeschi, Cambiaghi.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
