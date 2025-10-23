Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul terzo impegno europeo della squadra di Vincenzo Italiano: le possibili scelte dei due allenatori
TagsEuropa LeagueSteaua BucarestBologna

In attesa di ritrovare Vincenzo Italiano in panchina, il Bologna vuole centrare il primo successo in questa edizione dell'Europa League per confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane e in questo avvio di stagione. Rossoblù reduci da quattro risultati utili consecutivi, compreso l'1-1 con il Friburgo arrivato al "Dall'Ara" prima della sosta di ottobre. Trasferta insidiosa a Bucarest, contro una Steaua che proverà a difendere il fattore campo.

Steaua Bucarest-Bologna, l'orario

Steaua-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18:45 alla "National Arena" di Bucarest.

Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in diretta tv

Steaua Bucarest-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Steaua Bucarest-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, applicazioni disponibili su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, avrete la possibilità di selezionare la finestra di riferimento e di godervi lo spettacolo dell'Europa League. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Le probabili formazioni di Charalambous e Italiano

STEAUA BUCAREST (4-3-3): Tarnovanu; Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic; Alhassan, Sut, Olaru; Miculescu, Birligea, Cisotti. Allenatore: Charalambous.

A disposizione: Zima, Udrea, Graovac, Tanase, Kiki, Edjouma, Politic, Chiriches, Olaru, Popescu, Alibec, Thiam.

Indisponibili: Cretu. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano (indisponibile, in panchina Niccolini).

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Heggem, Casale, Miranda, Pobega, Ferguson, Fabbian, Castro, Bernardeschi, Cambiaghi.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

In attesa di ritrovare Vincenzo Italiano in panchina, il Bologna vuole centrare il primo successo in questa edizione dell'Europa League per confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane e in questo avvio di stagione. Rossoblù reduci da quattro risultati utili consecutivi, compreso l'1-1 con il Friburgo arrivato al "Dall'Ara" prima della sosta di ottobre. Trasferta insidiosa a Bucarest, contro una Steaua che proverà a difendere il fattore campo.

Steaua Bucarest-Bologna, l'orario

Steaua-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18:45 alla "National Arena" di Bucarest.

Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in diretta tv

Steaua Bucarest-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Steaua Bucarest-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, applicazioni disponibili su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, avrete la possibilità di selezionare la finestra di riferimento e di godervi lo spettacolo dell'Europa League. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Italiano, le telefonate dall'ospedaleSkorupski, vogliamo vincere
1
Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Charalambous e Italiano