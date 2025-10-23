Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

Steaua Bucarest-Bologna, l'orario

Steaua-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18:45 alla "National Arena" di Bucarest.

Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in diretta tv

Steaua Bucarest-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Steaua Bucarest-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, applicazioni disponibili su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, avrete la possibilità di selezionare la finestra di riferimento e di godervi lo spettacolo dell'Europa League. Potrete seguire la partita del Bologna in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.