Bologna, prima vittoria in Europa League a Bucarest: la decidono Odgaard e Dallinga

Il Bologna batte a domicilio la Steaua Bucarest e conquista la sua prima vittoria in questa edizione della Uefa Europa League . Decisive le reti di Odgaard e Dallinga in apertura , che rendono vano il gol di Birligea nella seconda frazione di gioco. Emiliani a quota 4 dopo le prime tre giornate della League Phase.

Steaua Bucarest-Bologna 1-2: Odgaard e Dallinga decisivi

Uno-due micidiale del Bologna in avvio, con Odgaard e Dallinga che piegano subito la retroguardia della Steaua Bucarest, rispettivamente al 9' e al 12' del primo tempo. A ridosso della mezzora, il direttore di gara è costretto ad utilizzare i cartellini per non perdere il controllo del match. All'alba dell'intervallo, tocca a Skorupski metterci una pezza su una delle poche iniziative dei padroni di casa, pericolosi su palla inattiva. Doppia parata in una frazione di secondo e Bologna che salva il doppio vantaggio. Nella ripresa, gli emiliani cambiano qualcosa ma non riescono a chiudere la contesa, lasciando spazio alla reazione della formazione romena. Al 54' arriva il gol di Birligea, che accorcia le distanze e mette pressione all'undici di Italiano. Nel finale, però, non si concretizza l'assalto della Steaua e il Bologna esce con il bottino pieno dalla "National Arena" di Bucarest.