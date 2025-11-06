La scelta della Roma sulla maglia contro i Rangers: c'è un precedente che fa ben sperare

(inviato a Glasgow) - A Ibrox, questa sera, sarà una partita non solo di calcio ma anche di tradizione e stile. Rangers e Roma scenderanno in campo per la sfida di Europa League con due maglie simboliche: gli scozzesi con la loro classica divisa blu royal, i giallorossi con la seconda maglia arancione, già vista nella gara di campionato contro il Pisa.

Per i Rangers è un ritorno alla storia. La maglia blu, con dettagli bianchi su colletto e bordi manica, rappresenta l’identità del club di Glasgow, legata indissolubilmente ai 152 anni di storia e al motto “Ready” stampato all’interno del colletto. A completare il kit, pantaloncini bianchi e calzettoni neri con risvolto blu: un richiamo alle grandi notti europee dell’Ibrox.

La scelta della Roma: c'è un precedente che fa ben sperare

La Roma, invece, indosserà la divisa arancione acceso disegnata da Adidas, un omaggio moderno alla tradizione cromatica del club. Il colore, brillante e immediatamente riconoscibile, è impreziosito da dettagli giallorossi sul colletto e sulle tre strisce che corrono lungo le spalle. Sul petto, in evidenza, lo stemma con la lupa e la scritta ASR in versione retrò, ripresa dal logo storico anni ’30 che la società ha deciso di reintrodurre per la stagione in corso.

La scelta dell’arancione, già fortunata a Pisa, unisce visibilità e identità, in una serata in cui i colori avranno un peso simbolico: il blu dell’Ibrox contro il fuoco romano. Una sfida che si giocherà anche nell’eleganza delle maglie, prima ancora che nel gioco e nel risultato.