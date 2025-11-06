Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
Classifica Europa League aggiornata: come cambia dopo il successo della Roma

Classifica Europa League aggiornata: come cambia dopo il successo della Roma

La vittoria di Glasgow sui Rangers riporta in piena corsa per la qualificazione la squadra di Gasperini. Il Bologna si prende l'ultimo posto disponibile
1 min
TagsEuropa LeagueRomaBologna

Il quarto turno della fase campionato dell'Europa League va in archivio con una sola squadra a punteggio pieno, il sorprendente Midtjylland, che batte anche il Celtic e fa quattro su quattro. La Roma coglie a Glasgow, ma contro i Rangers, una vittoria fondamentale per tornare in carreggiata, mentre il deludente pari del Bologna assume comunque un suo valore.

Roma, una vittoria che pesa

La prima delle due sfide in calendario a Glasgow, contro i Rangers, restituisce alla Roma la sua dimensione europea dopo i disastri combinati all'Olimpico. I giallorossi sbancano Ibrox e salgono a quota 6 punti, rientrando nel gruppone delle potenziali qualificate alla fase ad eliminazione diretta. La squadra di Gasperini si rimette in carreggiata, portandosi a -2 dalle prime otto.

Bologna, pari da non disdegnare

Serata difficile per il Bologna, che resta subito in 10 uomini contro il Brann, e che alla fine non riesce ad andare oltre il pari a reti bianche. È però un punticino che ha la sua valenza e che consegna agli emiliani l'ultimo posto disponibile, il 24°, per rientrare tra le squadre che andrebbero a giocarsi la possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Tutte le news di Europa League

