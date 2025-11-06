Classifica Europa League aggiornata: come cambia dopo il successo della Roma
Il quarto turno della fase campionato dell'Europa League va in archivio con una sola squadra a punteggio pieno, il sorprendente Midtjylland, che batte anche il Celtic e fa quattro su quattro. La Roma coglie a Glasgow, ma contro i Rangers, una vittoria fondamentale per tornare in carreggiata, mentre il deludente pari del Bologna assume comunque un suo valore.
Roma, una vittoria che pesa
La prima delle due sfide in calendario a Glasgow, contro i Rangers, restituisce alla Roma la sua dimensione europea dopo i disastri combinati all'Olimpico. I giallorossi sbancano Ibrox e salgono a quota 6 punti, rientrando nel gruppone delle potenziali qualificate alla fase ad eliminazione diretta. La squadra di Gasperini si rimette in carreggiata, portandosi a -2 dalle prime otto.
Bologna, pari da non disdegnare
Serata difficile per il Bologna, che resta subito in 10 uomini contro il Brann, e che alla fine non riesce ad andare oltre il pari a reti bianche. È però un punticino che ha la sua valenza e che consegna agli emiliani l'ultimo posto disponibile, il 24°, per rientrare tra le squadre che andrebbero a giocarsi la possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta.