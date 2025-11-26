Roma, i convocati di Gasperini per il Midtjylland: la decisione su Dybala e Bailey
La Roma ha reso noto ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida con il Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase campionato della Uefa Europa League. Presenti Dybala, Bailey ed Hermoso, mentre risultano assenti i lungodegenti Dovbyk e Angelino.
Roma, i convocati di Gasperini per la sfida con il Midtjylland
Gasperini ritrova la Joya e l'ex attaccante del Bayer Leverkusen in vista del match in programma domani, giovedì 27 novembre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. C'è anche Hermoso, recuperato. Buone notizie anche in chiave campionato, a pochi giorni dalla super sfida con il Napoli di Antonio Conte.
Ecco l'elenco completo dei calciatori convocati da Gasperini per la sfida di Europa League:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala.