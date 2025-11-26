Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, i convocati di Gasperini per il Midtjylland: la decisione su Dybala e Bailey

L'elenco diramato dal club giallorosso alla vigilia della sfida di Europa League con la formazione danese
2 min
TagsRomaMidtjyllandEuropa League

La Roma ha reso noto ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida con il Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase campionato della Uefa Europa League. Presenti Dybala, Bailey ed Hermoso, mentre risultano assenti i lungodegenti Dovbyk e Angelino.

Roma, i convocati di Gasperini per la sfida con il Midtjylland 

Gasperini ritrova la Joya e l'ex attaccante del Bayer Leverkusen in vista del match in programma domani, giovedì 27 novembre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. C'è anche Hermoso, recuperato. Buone notizie anche in chiave campionato, a pochi giorni dalla super sfida con il Napoli di Antonio Conte.

Ecco l'elenco completo dei calciatori convocati da Gasperini per la sfida di Europa League:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Roma, riecco DybalaRoma, che difesa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS