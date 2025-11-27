Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna

La graduatoria aggiornata dopo 5 giornate: la squadra di Gasperini ridimesiona il Midtjylland, quella di Italiano...
2 min
TagscalcioEuropa LeagueClassifica
ROMA - Il quinto turno della fase campionato dell'Europa League registra i successi delle due formazioni italiane impegnate nella competizione. La Roma ha la meglio del Midtjylland, il Bologna travolge il Salisburgo. Le due vittorie tengono in gioco le due squadre italiane: i giallorossi restano in corsa per la qualificazione diretta, gli emiliani assestano la loro posizione scalando la classifica fino al diciottesimo posto. 

Roma, un successo prezioso

In Europa League la Roma conquista il suo primo successo all’Olimpico battendo il Midtjylland per due a uno. Grazie alla terza vittoria ottenuta, la squadra di Gasperini sale a nove punti in classifica: al momento i giallorossi sono in quattordicesima posizione, ma ad un solo punto dall’ottavo posto che vale la qualificazione diretta alla fase ad eliminazione diretta.

Bologna, una vittoria per rientrare

Rientra anche il Bologna, che ottiene il secondo successo stagionale contro il Salisburgo. La vittoria per 4-1 contro la formazione austriaca consente alla squadra di Italiano un balzo significativo in classifica: il diciottesimo posto al momento garantisce i playoff, ma nelle ultime tre partite della fase campionato potrebbe avvicinare ulteriormente gli emiliani alla qualificazione diretta che ora dista soli due punti.

Un trio al comando

Con Roma e Bologna ferme a 9 ed 8 punti, in ogni caso, a dominare il girone sono in tre: il Midtjylland, nonostante il rovesio dell'Olimpico, l'Aston Villa, che supera più agevolmente di quanto dica il risultato lo Young Boys, ed il Lione che in serata la larghissima vittoria del Lione sul Maccabi, che porta la squadra di Paulo Fonseca in cima alla classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Roma, infortunio alla caviglia per KonéMassara su Dybala: "La strategia è chiara..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS