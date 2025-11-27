Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna
Roma, un successo prezioso
In Europa League la Roma conquista il suo primo successo all’Olimpico battendo il Midtjylland per due a uno. Grazie alla terza vittoria ottenuta, la squadra di Gasperini sale a nove punti in classifica: al momento i giallorossi sono in quattordicesima posizione, ma ad un solo punto dall’ottavo posto che vale la qualificazione diretta alla fase ad eliminazione diretta.
Bologna, una vittoria per rientrare
Rientra anche il Bologna, che ottiene il secondo successo stagionale contro il Salisburgo. La vittoria per 4-1 contro la formazione austriaca consente alla squadra di Italiano un balzo significativo in classifica: il diciottesimo posto al momento garantisce i playoff, ma nelle ultime tre partite della fase campionato potrebbe avvicinare ulteriormente gli emiliani alla qualificazione diretta che ora dista soli due punti.
Un trio al comando
Con Roma e Bologna ferme a 9 ed 8 punti, in ogni caso, a dominare il girone sono in tre: il Midtjylland, nonostante il rovesio dell'Olimpico, l'Aston Villa, che supera più agevolmente di quanto dica il risultato lo Young Boys, ed il Lione che in serata la larghissima vittoria del Lione sul Maccabi, che porta la squadra di Paulo Fonseca in cima alla classifica.