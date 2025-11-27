Il Bologna si rilancia in Europa League: poker al Salisburgo

BOLOGNA - Il Bologna dopo due pareggi casalinghi in Europa League conquista il primo successo al Dall’Ara. La squadra di Italiano batte per 4-1 il Salisburgo dopo una prestazione brillante e convincente. La prima fiammata del Bologna arriva al 18’: fuga sulla destra e destro in diagonale di Orsolini, sulla respinta del portiere Schlager Odgaard arriva in maniera scomposta sul pallone e calcia debolmente consentendo l’ennesimo intervento dell’estremo difensore austriaco. Poco dopo - sugli sviluppi di un corner - Dallinga anticipa tutti, ma il suo colpo di testa non trova il bersaglio.

Bologna, il vantaggio di Odgaard

La pressione premia i padroni di casa che trovano il vantaggio dopo ventisei minuti; Orsolini recupera un pallone sulla destra e mette in mezzo, la difesa austriaca respinge in maniera imperfetta e Odgaard scaraventa in rete capitalizzando al meglio un pallone vagante: destro secco e palla nell’angolo.

Bologna, il pareggio austriaco

Gli austriaci non si perdono d’animo e trovano il pareggio poco dopo: errore grossolano in chiusura di Lucumi, Vertessen approfitta di una respinta di Ravaglia su Baidoo per ribadire in rete a porta vuota. La squadra di Italiano reagisce in maniera veemente, Dallinga si avventa su un cross da sinistra di Miranda e conclude a rete, Schlager compie un intervento superlativo respingendo la conclusione ravvicinata. Poco dopo l’estremo difensore si salva ancora respingendo un sinistro di Miranda dal limite. Successivamente Pobega fallisce il bersaglio dopo un ottimo cross di Bernardeschi. Poco prima dell’intervallo Zortea calcia a colpo sicuro, Rasmussen respinge sulla linea.

Poker Bologna: Dallinga, Bernardeschi e Orsolini firmano il successo

In avvio di ripresa il Bologna trova il raddoppio: Miranda verticalizza in maniera perfetta per Dallinga che con un sinistro in diagonale piazza la palla sul palo più lontano. E subito dopo i padroni di casa segnano il terzo gol; cross perfetto dalla destra di Zortea, colpo di testa di Bernardeschi e palla sotto l’incrocio dei pali. A questo punto il Bologna si distrae, e servono due grandi interventi di Ravaglia per sventare le minacce portate dagli austriaci. Al terzo tentativo Ratkov aggira il portiere bolognese e segna, ma la rete degli ospiti viene annullata per fuorigioco. Il Salisburgo torna a essere pericoloso con Ratkov che colpisce la traversa. Nel finale Orsolini firma il quarto gol avviando la splendida festa rossoblù. Grazie a questo successo il Bologna risale la classifica e scala posizioni fino al diciottesimo posto, ma a soli due punti dall'ottavo posto che garantirebbe agli emiliani la qualificazione diretta al turno successivo.