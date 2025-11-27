Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Gasperini è Sor Presa

Leggi l'editoriale del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
3 min

Gasperini prende sempre la realtà di sorpresa. Riesce a esserlo, sorprendente, anche a 67 anni e dopo una lunga serie di stagioni eccezionali a Bergamo. Perché tutto si può dire della sua Roma, ma non che non sia sorprendente.

Penso alla vittoria sui danesi. Un El nel primo tempo e un El nel secondo. Così l’Olimpico ha potuto cantare ai gol senza peraltro ricorrere all’autotune: identici il tono e la caduta del coro. E tra uno e l’altro la solita, appassionante Roma capace - questa volta - di mettere sotto l’imbattuto Midtjylland che tra preliminari e girone di Euroleague aveva sempre vinto (KuPS, Sturm Graz, Nottingham Forest, Maccabi e Celtic) segnando 13 gol e subendone soltanto tre.

Sorprendente è stata anche la formazione iniziale: Gasperini ha presentato Dybala, al rientro, e Ghilardi, mentre nella ripresa ha concesso qualche minuto a Bailey, ovviamente pensando a domenica sera, al Napoli.

C’è qualcosa in questa Roma che - non a caso - mi ricorda il Leicester di Ranieri. Lo scrivo senza azzardare discorsi scudetto (così com’è, non è in grado di puntare al titolo). Sarebbe interessante sapere se lo stesso Ranieri sta ritrovando accenti e valori simili: determinazione, una grande unità e il coraggio che fa spesso la dff erenza.

Sorpresa chiama sorpresa. Ieri mi è piaciuto tanto El Ayanoui: s’era fatto notare in estate, nel primo tempo dell’amichevole con l’Everton. Ma in seguito s’era perso in mille diffi coltà e in qualche timidezza. Nelle ultime uscite ha confermato di avere personalità e qualità tecniche, moltiplicando i recuperi e le giocate decisive.

Sono ancora fermo alle impressioni perché non riesco davvero a spiegare come abbia fatto il Sor Presa in così poco tempo a dare molto più di un senso compiuto a un gruppo composto certamente da gente seria ma che non vale - per completezza e alcune individualità - Inter, Napoli, Milan e Juve.

Eppure dopo dodici giornate la Roma è davanti in campionato e in coppa è riuscita a recuperare numerose posizioni dopo un inizio decisamente sfortunato.

«Niente spari superflui, solo quelli che uccidono», quella volta Dotto centrò il punto e so per certo che a Gasperini questa frase piacque tantissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

