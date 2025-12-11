Gasperini e l’avviso ai naviganti

INVIATO A GLASGOW - Sotto la solita pioggia scozzese, Gasperini ha aperto l’ombrello. È un riparto caldo e sicuro il suo, di quelli in cui ci si sta però un po’ stretti. Il tecnico accogliente, quello del “recupero tutti” e del “ho una squadra di highlander”, ieri per la prima volta ha lanciato dei segnali importanti al suo attacco che non decolla. Senza indicare colpevoli, ma pure senza fare sconti. “Abbiamo dei limiti strutturali”, ha spiegato. In questi termini non aveva mai fotografato la sterilità offensiva della sua squadra. Dopotutto, i numeri non mentono mai: nel 2025 Dybala ha segnato 5 gol, Dovbyk 10, Bailey 2, Ferguson 1, Baldanzi 0. Totale: 18 reti in 142 partite, una ogni 7,8 match giocati. Significa che la Roma può contare su un gol di uno degli attaccanti più avanzati solamente una tantum. E quando a centrocampo ci sono calciatori forti fisicamente ma non proprio confidenti con la rete come Koné e Cristante (una rete in due da inizio stagione) la questione si complica.