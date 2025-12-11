Gasperini: "Bravi Ferguson e Pisilli, sul mercato di gennaio..."

ROMA - "Ferguson ha fatto in partita quello che ultimamente ha fatto in allenamento. Al di là dei gol, è importante la prestazione, che giochi con questo spitito e questa intensità". Così Gian Piero Gasperini commenta a Sky la doppietta dell'attaccante irlandese. Il tecnico è soddisfatto della vittoria sul Celtic. "Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi - spiega Gasperini - è stata un'ottima gara. Del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti, abbiamo ancora partite importanti da giocare. E' un momento della stagione dove dobbiamo fare valutazioni importanti in partite che contano. Prestazioni del genere da parte dei vari Pisilli e Ferguson danno fiducia e allargano un po' la rosa. Questi sono ragazzi giovani che magari da un momento all'altro svoltano e danno continuità alle prestazioni. Sarebbe bello se fosse così".