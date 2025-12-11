Gasperini: "Bravi Ferguson e Pisilli, sul mercato di gennaio..."
ROMA - "Ferguson ha fatto in partita quello che ultimamente ha fatto in allenamento. Al di là dei gol, è importante la prestazione, che giochi con questo spitito e questa intensità". Così Gian Piero Gasperini commenta a Sky la doppietta dell'attaccante irlandese. Il tecnico è soddisfatto della vittoria sul Celtic. "Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi - spiega Gasperini - è stata un'ottima gara. Del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti, abbiamo ancora partite importanti da giocare. E' un momento della stagione dove dobbiamo fare valutazioni importanti in partite che contano. Prestazioni del genere da parte dei vari Pisilli e Ferguson danno fiducia e allargano un po' la rosa. Questi sono ragazzi giovani che magari da un momento all'altro svoltano e danno continuità alle prestazioni. Sarebbe bello se fosse così".
Ferguson: "Per me è un nuovo inizio, Gasp ci spinge al massimo"
"Non è stato facile, ma ora è un nuovo inizio. Sono felice di questa partita". Lo ha detto Evan Ferguson a Sky Sport dopo la doppietta al Celtic in Europa League. "Mi sono sempre allenato al massimo - ha aggiunto -. Mi piace giocare in questo ambiente e in questo tipo di stadi, qui mi sento quasi a casa perché io sono irlandese". Parlando di Gasperini ha concluso: "Mi trovo bene. Cerca di spingere me e tutti al 100%".