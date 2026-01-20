Roma-Stoccarda, scelto l'arbitro: sarà l'inglese Brooks

Sarà l’inglese John Brooks l’arbitro scelto dall’Uefa per dirigere Roma-Stoccarda , match valido per la settima giornata di Europa League in programma giovedì alle ore 21. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Simon Bennett e Neil Davies , con Darren England nel ruolo di quarto uomo. Al VAR opererà Jarred Gillett , supportato dall’assistente VAR Pol van Boekel .

Europa League, gli arbitri di Roma e Bologna

Per quanto riguarda l’altra sfida europea che coinvolge una squadra italiana, Bologna-Celtic, in calendario allo stadio Dall’Ara alle 18.45, la designazione arbitrale è stata affidata al greco Vasilis Fotias. I suoi collaboratori saranno Andreas Meintanas e Michail Papadakis, mentre il quarto ufficiale sarà Alexandros Tsakalidis. In sala VAR agiranno Angelos Evangelou e Bram Van Driessche in qualità di AVAR.