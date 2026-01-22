Dove vedere Roma-Stoccarda in tv? Sky o Dazn, orario

Primo appuntamento europeo del 2026 per la Roma di Gian Piero Gasperini, che torna a calcare il palcoscenico dell' Europa League in occasione della penultima giornata della fase campionato. L'avversario di turno è lo Stoccarda , quarta forza della Bundesliga, a -17 dalla capolista Bayern Monaco. I giallorossi, dal canto loro, vogliono portare a casa l'intera posta in palio dinanzi al proprio pubblico, consapevoli di ciò che potrebbe significare in chiave classifica e in ottica qualificazione.

Roma-Stoccarda, l'orario

Roma-Stoccarda andrà in scena oggi, giovedì 22 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Stoccarda in diretta tv

Roma-Stoccarda sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Roma-Stoccarda, dove vederla in streaming

Serivzio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.