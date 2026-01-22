Dove vedere Roma-Stoccarda in tv? Sky o Dazn, orario
Primo appuntamento europeo del 2026 per la Roma di Gian Piero Gasperini, che torna a calcare il palcoscenico dell'Europa League in occasione della penultima giornata della fase campionato. L'avversario di turno è lo Stoccarda, quarta forza della Bundesliga, a -17 dalla capolista Bayern Monaco. I giallorossi, dal canto loro, vogliono portare a casa l'intera posta in palio dinanzi al proprio pubblico, consapevoli di ciò che potrebbe significare in chiave classifica e in ottica qualificazione.
Roma-Stoccarda, l'orario
Roma-Stoccarda andrà in scena oggi, giovedì 22 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico.
Dove vedere Roma-Stoccarda in diretta tv
Roma-Stoccarda sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Roma-Stoccarda, dove vederla in streaming
Serivzio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Hoeness
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 12 Tsimikas, 19 Celik, 5 N’Dicka, 77 Lulli, 4 Cristante, 8 El Aynaoui, 21 Dybala, 79 Morucci.
Indisponibili: Malen, Robinio Vaz, Dovbyk, Hermoso, Vasquez, Baldanzi, El Shaarawy, Angeliño. Squalificati: -. Diffidati: N’Dicka, Mancini, Hermoso.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiler, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeness.
A disposizione: 1 Bredlow, 14 Jaquez, 22 Assignon, 29 Nothnagel, 29 Jeltsch, 30 Andrés, 27 Bouanani, 38 Kastanaras, 9 Demirovic.
Indisponibili: El Bilal, Jovanovic, Tomas, Zagadou. Squalificati: El Khannouss. Diffidati: Stiller, Undav.
