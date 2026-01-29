Dove vedere Panathinaikos-Roma in tv? Sky o Dazn, orario
Allo stadio Olimpico di Atene, la Roma si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale della UEFA Europa League contro i padroni di casa del Panathinaikos. Sesto posto in classifica e 15 punti all'attivo per i giallorossi, che finora non hanno mai pareggiato in questa edizione del torneo continentale, collezionando cinque vittorie e due sconfitte. I greci, dal canto loro, si sono assicurati un posto nei playoff, ma devono vincere se vogliono essere testa di serie al prossimo turno.
Panathinaikos-Roma, l'orario
Panatthinaikos-Roma andrà in scena oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Atene.
Dove vedere Panathinaikos-Roma in diretta tv
Panathinaikos-Roma sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e su Now, la cui applicazione è disponibile su ogni moderna smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.
Panathinaikos-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime app sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League della Roma in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Benitez e Gasperini
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Siopis, Gnezda Cerin; Taborda, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. Allenatore: Benitez.
A disposizione: 27 Kotsaris, 71 Geitonas, 3 Katris, 15 Ingason, 62 Skarlatidis, 26 Fikaj, 8 Renato Sanches, 47 Terzis.
Indisponibili: Chirivella, Djuricic, Desers, Pellistri, Mladenovic, Calabria, Tete, Dragowski. Squalificati: Swiderski. Diffidati: -.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 23 Mancini, 5 N’Dicka, 43 Wesley, 75 Della Rocca, 21 Dybala.
Indisponibili: Hermoso, Koné, Dovbyk, Ferguson, Vasquez, Malen, Robinio Vaz, El Shaarawy. Squalificati: -. Diffidati: N’Dicka, Mancini, Hermoso.
