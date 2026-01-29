Dove vedere Panathinaikos-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

Allo stadio Olimpico di Atene, la Roma si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale della UEFA Europa League contro i padroni di casa del Panathinaikos . Sesto posto in classifica e 15 punti all'attivo per i giallorossi , che finora non hanno mai pareggiato in questa edizione del torneo continentale, collezionando cinque vittorie e due sconfitte. I greci, dal canto loro, si sono assicurati un posto nei playoff, ma devono vincere se vogliono essere testa di serie al prossimo turno.

Panathinaikos-Roma, l'orario

Panatthinaikos-Roma andrà in scena oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Atene.

Dove vedere Panathinaikos-Roma in diretta tv

Panathinaikos-Roma sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e su Now, la cui applicazione è disponibile su ogni moderna smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Panathinaikos-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime app sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League della Roma in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.