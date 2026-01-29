Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

Sul neutro della TSC Arena, il Bologna di Vincenzo Italiano fa visita al Maccabi Tel Aviv in occasione dell'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League . 12 punti all'attivo e quindicesimo posto in classifica per gli emiliani , che devono cercare di rimanere tra la nona e la sedicesima posizione per essere testa di serie ai playoff. Già ampiamente eliminata la formazione israeliana, che chiude la graduatoria con un solo punto conquistato.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, l'orario

Maccabi Tel Aviv-Bologna si disputerà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21 alla TSC Arena di Backa Topola (Serbia).

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta tv

Maccabi Tel Aviv-Bologna sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Su ogni moderna smart tv, è possibile attivare anche l'app di Now, disponibile anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.