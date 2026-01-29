Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario
Sul neutro della TSC Arena, il Bologna di Vincenzo Italiano fa visita al Maccabi Tel Aviv in occasione dell'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League. 12 punti all'attivo e quindicesimo posto in classifica per gli emiliani, che devono cercare di rimanere tra la nona e la sedicesima posizione per essere testa di serie ai playoff. Già ampiamente eliminata la formazione israeliana, che chiude la graduatoria con un solo punto conquistato.
Maccabi Tel Aviv-Bologna, l'orario
Maccabi Tel Aviv-Bologna si disputerà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21 alla TSC Arena di Backa Topola (Serbia).
Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta tv
Maccabi Tel Aviv-Bologna sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Su ogni moderna smart tv, è possibile attivare anche l'app di Now, disponibile anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ.
Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Dan Roman e Italiano
MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo; Ben Harush, Lederman, D. Peretz; Noy, Abu Farhi, Jehezkel. Allenatore: Dan Roman.
A disposizione: 22 Andrade, 15 Malede, 24 Sissokho, 33 Varela, 28 Shahar, 16 Melika, 49 Weinberg, 26 Magor, 34 Zafrani, 98 Asras, 14 Simon.
Indisponibili: Gropper, Nicolaescu, Belic, Davida, Asante, Camara. Squalificati: -. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 2 Holm, 14 Heggem, 22 Lykogiannis, 6 Moro, 19 Ferguson, 11 Rowe, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi.
Indisponibili: De Silvestri, Helland, Lucumi, Sohm, Dominguez, Immobile. Squalificati: -. Diffidati: -.
