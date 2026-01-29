Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'ultimo impegno del Bologna in questa fase campionato di Europa League: le probabili scelte di formazione
TagsEuropa LeagueMaccabi Tel AvivBologna

Sul neutro della TSC Arena, il Bologna di Vincenzo Italiano fa visita al Maccabi Tel Aviv in occasione dell'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League. 12 punti all'attivo e quindicesimo posto in classifica per gli emiliani, che devono cercare di rimanere tra la nona e la sedicesima posizione per essere testa di serie ai playoff. Già ampiamente eliminata la formazione israeliana, che chiude la graduatoria con un solo punto conquistato.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, l'orario

Maccabi Tel Aviv-Bologna si disputerà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21 alla TSC Arena di Backa Topola (Serbia).

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta tv

Maccabi Tel Aviv-Bologna sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Su ogni moderna smart tv, è possibile attivare anche l'app di Now, disponibile anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Le probabili formazioni di Dan Roman e Italiano

MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo; Ben Harush, Lederman, D. Peretz; Noy, Abu Farhi, Jehezkel. Allenatore: Dan Roman.

A disposizione: 22 Andrade, 15 Malede, 24 Sissokho, 33 Varela, 28 Shahar, 16 Melika, 49 Weinberg, 26 Magor, 34 Zafrani, 98 Asras, 14 Simon.

Indisponibili: Gropper, Nicolaescu, Belic, Davida, Asante, Camara. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 2 Holm, 14 Heggem, 22 Lykogiannis, 6 Moro, 19 Ferguson, 11 Rowe, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi.

Indisponibili: De Silvestri, Helland, Lucumi, Sohm, Dominguez, Immobile. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Sul neutro della TSC Arena, il Bologna di Vincenzo Italiano fa visita al Maccabi Tel Aviv in occasione dell'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League. 12 punti all'attivo e quindicesimo posto in classifica per gli emiliani, che devono cercare di rimanere tra la nona e la sedicesima posizione per essere testa di serie ai playoff. Già ampiamente eliminata la formazione israeliana, che chiude la graduatoria con un solo punto conquistato.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, l'orario

Maccabi Tel Aviv-Bologna si disputerà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21 alla TSC Arena di Backa Topola (Serbia).

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in diretta tv

Maccabi Tel Aviv-Bologna sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Su ogni moderna smart tv, è possibile attivare anche l'app di Now, disponibile anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League del Bologna in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, la classificaBologna, un conto salato
1
Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Dan Roman e Italiano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS