Roma direttamente agli ottavi di Europa League se...: tutto su combinazioni, risultati e incroci

La qualificazione è già in tasca, ma il futuro europeo della Roma passa da Atene. Contro il Panathinaikos non c’è solo una partita da giocare: c’è da capire che tipo di Europa League attende i giallorossi, se l’accesso diretto agli ottavi o il passaggio tortuoso dei playoff. La matematica è chiara, ma il destino no. Vincere significa chiudere ogni discorso. Tre punti valgono l’ingresso tra le prime otto, la porta spalancata verso gli ottavi e qualche settimana di respiro in un calendario che non concede tregua. È la strada più semplice, quella che la Roma proverà a imboccare senza fare calcoli.

Roma, calcoli alla mano

Il pareggio, invece, apre il labirinto. A quota 16 punti, la squadra di Gasperini resterebbe tra le magnifiche otto solo se almeno due tra Ferencvaros, Betis e Porto non dovessero vincere. Serve che qualcuno inciampi, che una rivale freni, che il pallone giri nel verso giusto anche sugli altri campi. Ma se tutte e tre dovessero fare bottino pieno, la classifica si stringerebbe come una fisarmonica impazzita, con la Roma risucchiata fuori dalle prime posizioni, tradita da differenze reti e incastri crudeli. Il caso più beffardo è quello del Porto: vittoria, salto da 14 a 17 punti e sorpasso secco su una Roma ferma a 16.