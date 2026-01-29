Bologna ai playoff di Europa League: Rowe, Orsolini e Pobega stendono il Maccabi Tel Aviv

Bologna subito all'attacco, rischia ma va al riposo in vantaggio: a bersaglio Rowe

Alla TSC Arena di Bačka Topola (Serbia) partono forte i rossoblù contro il fanalino di coda della Fase Campionato: colpo di testa di Orsolini e Ferguson di poco sul fondo. Il Bologna non ha nulla da perdere e tutto da guadagare. Rischia quando cala l'attenzione come quando Skorupski blocca una conclusione improvvisa di Peretz, ma al 20' passa con un'altra inzuccata, stavolta vincente, di Orsolini su cross al bacio di Miranda. Ma è una gioia effimera: rete annullata per posizione di fuorigioco. Orsolini non si scoraggia e ci riprova, costringendo Melika alla respinta in angolo. Poi Harush grazia Skorupski con un diagonale ampiamente sul fondo da posizione favorevole. Poco dopo Ferguson impegna Melika con un bel mancino. Sono le prove generali del gol che sblocca la partita: al 35' tiro di Moro da fuori area, stavolta Melika non è impeccabile nella respinta e Rowe non si fa pregare facendo esultare il centinaio di tifosi bolognesi giunti al seguito della squadra. Partita godibile. Ancora Ferguson testa i riflessi di Melika e prima dell'intervallo altro bridivo quando Andrade, a tu per tu con Skorupski, conclude di poco fuori. Si va al riposo sul risultato di 1-0 per il Bologna.

Orsolini raggiunge Signori, Pobega gol: il Bologna batte il Maccabi Tel Aviv ed è ottavo

Al rientro dagli spogliatoi il Bologna è sufficientemente cinico e determinato per andare a chiudere la partita. Bastano due minuti a Orsolini per uno slalom speciale nell'area di rigore israeliana, concluso con un mancino a incrociare: terzo gol stagionale in Europa League, agganciato Signori a quota 84 reti in maglia Bologna. Al 54' si rivede Bernardeschi, che rileva Rowe rendendosi subito pericoloso in un paio di circostanze. Quando dallo stadio Olimpico di Atene arriva notizia del gol di Taborda per il Panathinaikos contro la Roma in dieci dal primo tempo per l'espulsione di Mancini, il Bologna inizia ad accarezzare la possibilità di centrare l'obiettivo grosso. Via alla girandola delle sostituzione. Zortea guadagna un rigore, revocato dopo un check al Var. Ziólkowski pareggia e riporta la Roma avanti. Sogno sfumato, ma c'è spazio per il colpo del ko assestato al 94' dal subentrato Pobega su invito di un altro subentrato: Cambiaghi. Il Bologna vince e guarda avanti con rinnovato ottimismo.