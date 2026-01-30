Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Italia quinta nel ranking Uefa: il quinto posto in Champions ora è difficile

La qualificazione diretta della Roma e l'approdo del Bologna ai playoff non migliorano di molto la situazione: il bonus resta un miraggio
Giorgio Marota
1 min
TagsRanking UefaRomaBologna

Il posto in paradiso è un’ambizione legittima, eppure sempre più complessa. Per ottenere la quinta squadra nella Champions della prossima stagione, infatti, l’Italia dovrebbe chiudere in una delle prime due posizioni del ranking Uefa come fece nel 2023-24 - fu il Bologna a beneficiare del posto extra - ma in questo momento il punteggio delle nostre squadre vale il 5° coefficiente.

Inghilterra e Portogallo al comando

Se finissero ora le tre competizioni europee, festeggerebbero Inghilterra e Portogallo, che ieri ha scavalcato la Germania. Ogni singola vittoria porta 2 punti, ogni pareggio 1 e il totale si somma ogni volta per il numero di squadre ai nastri di partenza delle coppe, nel caso dell’Italia 7, in quello dell’Inghilterra 9 (un anno fa la Premier ha beneficiato del bonus e ha visto aggiungersi il Tottenham campione dell’Euroleague). Ieri, dunque, la Roma ha portato 0,14 (1 diviso 7) al coefficiente, il Bologna 0,28. Qualificandosi (ottavi Gasp, playoff Italiano), entrambi hanno aggiunto altri punti preziosi. Ma non ancora così impattanti.

©riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

