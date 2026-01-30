Van Persie Jr., infortunio shock: la commovente reazione del padre in panchina
Brutta serata per il Feyenoord e per Robin Van Persie. Il tecnico del club olandese ha dovuto digerire il ko dal Betis e l'eliminazione dall'Europa League. In più, l'ex centravanti della nazionale olandese, ha assistito al brutto infortunio occorso al figlio Shaqueel, che aveva inserito sul terreno di gioco pochi minuti prima, per l'assalto finale.
Robin Van Persie e il brutto infortunio del figlio
Il giovane attaccante (che aveva debuttato tra i grandi poche settimane fa) si è procurato un brutto trauma al ginocchio ed è stato accompagnato in barella ai bordi del campo. Il tecnico (emozionato e molto preoccupato) ha bloccato lo staff medico per consolare il figlio e verificare da vicino le sue condizioni fisiche. Al termine della gara, durante la conferenza stampa, si è mostrato particolarmente provato ed ha specificato che si tratta di un brutto infortunio. "Non è stato facile vedere mio figlio a terra, che si lamentava", ha detto. "Probabilmente si dovrà fermare a lungo", ha ribadito Robin Van Persie.