Van Persie Jr., infortunio shock: la commovente reazione del padre in panchina

Brutta serata per il Feyenoord e per Robin Van Persie . Il tecnico del club olandese ha dovuto digerire il ko dal Betis e l'eliminazione dall' Europa League . In più, l'ex centravanti della nazionale olandese, ha assistito al brutto infortunio occorso al figlio Shaqueel, che aveva inserito sul terreno di gioco pochi minuti prima, per l'assalto finale.

Robin Van Persie e il brutto infortunio del figlio

Il giovane attaccante (che aveva debuttato tra i grandi poche settimane fa) si è procurato un brutto trauma al ginocchio ed è stato accompagnato in barella ai bordi del campo. Il tecnico (emozionato e molto preoccupato) ha bloccato lo staff medico per consolare il figlio e verificare da vicino le sue condizioni fisiche. Al termine della gara, durante la conferenza stampa, si è mostrato particolarmente provato ed ha specificato che si tratta di un brutto infortunio. "Non è stato facile vedere mio figlio a terra, che si lamentava", ha detto. "Probabilmente si dovrà fermare a lungo", ha ribadito Robin Van Persie.