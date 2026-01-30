13:24

La Roma se la vedrà contro il Bologna o il Friburgo

Se il Bologna dovesse battere il Brann sfiderà negli ottavi di finale o la Roma o il Friburgo

13:23

Il precedente tra Bologna e Brann durante la League Phase

Le due squadre si sono già affrontate quest'anno nella fase a gironi: finì 0-0 al Dall'Ara

13:21

+++ Il Bologna pesca il Brann +++

Sarà la squadra norvergese del Brann l'avversaria del Bologna nei playoff di Europa League. L'andata si disputerà a Bergen il 19 febbraio, ritorno al Dall'Ara il 26 febbraio

13:20

La suddivisione delle teste di serie

Teste di serie: Genk (BEL); Bologna (ITA); Stuttgart (GER); Ferencváros (HUN); Nottingham Forest (ENG); Viktoria Plzeň (CZE); Crvena Zvezda (SRB); Celta Vigo (ESP). Non teste di serie: PAOK (GRE); Lille (FRA); Fenerbahçe (TUR); Panathinaikos (GRE); Celtic (SCO); Ludogorets (BUL); GNK Dinamo (CRO); Brann (NOR).

13:11

La procedura è identica a quella della Champions

Prima verranno sorteggiate le non teste di serie, poi si deciderà in quale parte del tabellone verranno posizionate e alla fine, come ultima o penultima, verrà sorteggiato il Bologna

13:06

Ci siamo, sorteggi al via

Tra pochissimo partiranno i sorteggi per i playoff di Europa League

12:35

Come funziona il sorteggio e gli accoppiamenti

Oggi in fase di sorteggio verranno formate 4 coppie di teste di serie, tra cui il Bologna (le squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e 4 coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Il sorteggio sarà a coppie, ossia club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22 e così via. Il regolamento permette incroci tra squadre della stessa federazione così come sfide tra avversarie che si sono già affrontate nella fase campionato.

12:29

Quando si giocheranno l'andata e il ritorno dei playoff

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terrà oggi alle 13 a Nyon e vi parteciperanno quelle squadre che si sono classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato mentre ieri sera come detto le prime 8 hanno già incassato il pass diretto per gli ottavi di finale. Gli spareggi si disputeranno in gare di andata e ritorno, tra il 19 e il 26 febbraio, al termine delle quali altre 8 squadre accederanno agli ottavi con il sorteggio fissato per il 27 febbraio.

12:28

Le squadre più forti ai playoff

Tra chi va agli spareggi, oltre al Bologna, spiccano Fenerbahce, Nottingham Forest e Stoccarda

12:26

Come lo scorso anno

Per le italiane lo scenario è identico a quello della passata stagione, quando una squadra si qualificò direttamente (la Lazio) e un’altra (la Roma) dovette passare dai playoff.

Nyon - Svizzera