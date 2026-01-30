Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Sorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la Roma

I norvegesi avevano già pareggiato al Dall'Ara nella fase a gironi
4 min
Aggiorna

Il Bologna evita la Dinamo Zagabria e se la vedrà contro i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League, compagine che la squadra di Italiani ha già incrociato in questa stagione durante la fase a gironi (0-0 al Dall'Ara). Chi uscirà vincente dal doppio confronto se la vedrà negli ottavi di finale contro la Roma di Gasperini (rischio derby, dunque) o i tedeschi del Friburgo.

13:24

La Roma se la vedrà contro il Bologna o il Friburgo

Se il Bologna dovesse battere il Brann sfiderà negli ottavi di finale o la Roma o il Friburgo

13:23

Il precedente tra Bologna e Brann durante la League Phase

Le due squadre si sono già affrontate quest'anno nella fase a gironi: finì 0-0 al Dall'Ara

13:21

+++ Il Bologna pesca il Brann +++

Sarà la squadra norvergese del Brann l'avversaria del Bologna nei playoff di Europa League. L'andata si disputerà a Bergen il 19 febbraio, ritorno al Dall'Ara il 26 febbraio

13:20

La suddivisione delle teste di serie

Teste di serie: Genk (BEL); Bologna (ITA); Stuttgart (GER); Ferencváros (HUN); Nottingham Forest (ENG); Viktoria Plzeň (CZE); Crvena Zvezda (SRB); Celta Vigo (ESP). Non teste di serie: PAOK (GRE); Lille (FRA); Fenerbahçe (TUR); Panathinaikos (GRE); Celtic (SCO); Ludogorets (BUL); GNK Dinamo (CRO); Brann (NOR).

13:11

La procedura è identica a quella della Champions

Prima verranno sorteggiate le non teste di serie, poi si deciderà in quale parte del tabellone verranno posizionate e alla fine, come ultima o penultima, verrà sorteggiato il Bologna

13:06

Ci siamo, sorteggi al via

Tra pochissimo partiranno i sorteggi per i playoff di Europa League

12:35

Come funziona il sorteggio e gli accoppiamenti

Oggi in fase di sorteggio verranno formate 4 coppie di teste di serie, tra cui il Bologna (le squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e 4 coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Il sorteggio sarà a coppie, ossia club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22 e così via. Il regolamento permette incroci tra squadre della stessa federazione così come sfide tra avversarie che si sono già affrontate nella fase campionato.

12:29

Quando si giocheranno l'andata e il ritorno dei playoff

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terrà oggi alle 13 a Nyon e vi parteciperanno quelle squadre che si sono classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato mentre ieri sera come detto le prime 8 hanno già incassato il pass diretto per gli ottavi di finale. Gli spareggi si disputeranno in gare di andata e ritorno, tra il 19 e il 26 febbraio, al termine delle quali altre 8 squadre accederanno agli ottavi con il sorteggio fissato per il 27 febbraio.

12:28

Le squadre più forti ai playoff

Tra chi va agli spareggi, oltre al Bologna, spiccano Fenerbahce, Nottingham Forest e Stoccarda

12:26

Come lo scorso anno

Per le italiane lo scenario è identico a quello della passata stagione, quando una squadra si qualificò direttamente (la Lazio) e un’altra (la Roma) dovette passare dai playoff. 

Nyon - Svizzera

