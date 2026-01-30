Ottavi di finale della Roma in Europa League: possibili avversari, date di andata e ritorno e dove vederli in tv

L'urna di Nyon ha svelato gli accoppiamenti di Europa League e le avversarie di Bologna e Roma . La squadra di Italiano ha pescato i norvegesi del Brann: un abbinamento che interessa anche i giallorossi. Infatti, la vincente tra Bologna e Brann potrebbe incrociare agli ottavi proprio la Roma o il Friburgo. Poi, l'eventuale quarto di finale delle due italiane potrebbe essere contro Aston Villa e Lione (se quest'ultime dovessero passare), le prime due classificate del girone unico. L'altra ipotesi è che la Roma sfidi la vincente dell'altro spareggio, quello tra Dinamo Zagabria e Genk : in questo caso sarebbe scongiurato il derby italiano con il Bologna.

La data dei sorteggi e delle sfide degli ottavi

Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono agli ottavi di finale, dove attende la Roma. I sorteggi degli ottavi si svolgeranno venerdì 27 febbraio 2026, quella sarà la data in cui la Roma conoscerà sia il lato del tabellone sia l'avversaria. Il 12 e il 19 marzo, invece, saranno i giorni della partita di andata e di ritorno degli ottavi di finale.

Dove vedere i sorteggi e gli ottavi

I sorteggi degli ottavi di Europa League verranno trasmessi sia sul canale ufficiale della Uefa sia su Sky Sport (canale 200). Anche le sfide degli ottavi avranno copertura televisiva offerta da Sky.