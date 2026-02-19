Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Dove vedere Brann-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario 

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara d'andata dei playoff di Europa League: le probabili scelte di Alexandersson e Italiano
TagsEuropa LeagueBrannBologna

Bologna in campo a Bergen in occasione della gara d'andata dei playoff di Europa League: l'avversario di turno è l'imprevedibile Brann, attualmente in piena preseason in vista del prossimo campionato nazionale, che inizierà nel mese di marzo. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dal canto loro, vogliono dimostrare che l'ultima vittoria di Torino non è stata semplicemente un episodio.

Brann-Bologna, l'orario

Brann-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18:45 al "Brann Stadion" di Bergen.

Dove vedere Brann-Bologna in diretta tv

Brann-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Brann-Bologna, dove vedere in streaming i playoff di Europa League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire l'andata dei playoff di Europa League in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Alexandersson e Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathlsen, N. Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Alexandersson.

A disposizione: 24 Klausen, 20 Dragsnes, 23 Pedersen, 40 Eikrem, 41 Remmen, 11 Finne 7 Hansen, 27 Sande, 32 Haaland, 39 Laegreid.

Indisponibili: Magnusson, Opsahl, Gudmundsson, Torsvik, Wassberg e N. Castro. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 17 Joao Mario, 26 Lucumi, 41 Vitik, 19 Ferguson, 6 Moro, 23 Sohm, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 24 Dallinga, 30 Dominguez.

Indisponibili: De Silvestri, Helland, Lykogiannis. Squalificati: -. Diffidati: Miranda.

 

