Bologna agli ottavi di Europa League: le possibili avversarie

Il Bologna elimina il Brann al Dall'Ara grazie al gol di Joao Mario e vola agli ottavi di finale di Europa League . Risultato importante per la squadra di Italiano che si mette alle spalle un periodo difficile con l'accesso al prossimo turno del torneo. Ora si attende la prossima avversaria europea dei rossoblù, con il rischio di affrontare un derby tutto italiano. Infatti il Bologna agli ottavi di Europa League potrebbe affrontare la Roma , che aveva conquistato il pass per gli ottavi arrivando tra le prime otto della League Phase. Nel caso in cui il Bologna non dovesse venire accoppiato con i giallorossi, Orsolini e compagni andrebbero ad affrontare il Friburgo .

Sorteggio ottavi Europa League: data e orario

Si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della Casa del Calcio Europeo, venerdì 27 febbraio alle ore 13.

Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.

Il regolamento del sorteggio

Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono state accoppiate tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^, con una di queste due che affronterà il Bologna. Queste quattro coppie sono abbinate a quelle dei playoff. Quello di venerdì sarà l'ultimo sorteggio della stagione europea. Infatti a Nyon si deciderà il percorso di tutte le squadre che si sono qualificate agli ottavi andando a definire totalemente il tabellone dell'Europa League.

Europa League, quando si giocano ottavi, quarti, semifinale e finale

Il calendario dell'Europa League dopo la conclusione dei playoff.