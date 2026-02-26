Europa League, emozioni 'supplementari' nei play-off: passano anche Lille e Panathinaikos
Emozioni 'supplementari' nei primi match di spareggio per accedere agli ottavi di Europa League, passano al novantesimo solamente lo Stoccarda, nonostante il ko con il Celtic, ed il Ferencvaros, che ribalta la sconfitta in casa del Ludogorets, solamente all'overtime invece la qualificazione di ....
Lille avanti ai supplementari, Panathinaikos ai rigori
Nel primo blocco di match validi per gli spareggi di ritorno, passano al 90' solamente lo Stoccarda, sconfitto in casa dal Celtic, ma forte del 4-1 ottenuto in Scozia, ed il Ferencvaros, che dopo la sconfitta per 2-1 patita in Bulgaria, supera il Ludogorets per 2-0. Si decide invece ai tempi supplementari la sfida tra Stella Rossa e Lille, con i francesi che pareggiano lo 0-1 subito all'andata grazie al gol dell'ex milanista Giroud e sbancano Belgrado all'overtime con la rete di Ngoy. Ai rigori la qualificazione del Panathinaikos, nonostante l'errore iniziale dell'ex milanista Calabria.
