Roma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna rischia l'Aston Villa di Abraham e Bailey. In semifinale invece...

Il Bologna agli ottavi. Poi eventualmente Aston Villa (di Abraham, Bailey e Sancho) ai quarti, se gli inglesi dovessero superare il Lilla. Il sorteggio di Europa League non è stato tenero nei confronti della Roma. Se Gasperini riuscisse a superare questo doppio scoglio, verso la finale di Istanbul la strada sarebbe più semplice in semifinale. La Roma incontrerebbe una tra Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland.