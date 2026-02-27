Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna rischia l'Aston Villa di Abraham e Bailey. In semifinale invece...

Roma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna rischia l'Aston Villa di Abraham e Bailey. In semifinale invece...

Già delineato il percorso dei giallorossi. Ma Italiano sarà un ostacolo davvero ostico
1 min

Il Bologna agli ottavi. Poi eventualmente Aston Villa (di Abraham, Bailey e Sancho) ai quarti, se gli inglesi dovessero superare il Lilla. Il sorteggio di Europa League non è stato tenero nei confronti della Roma.  Se Gasperini riuscisse a superare questo doppio scoglio, verso la finale di Istanbul la strada sarebbe più semplice in semifinale. La Roma incontrerebbe una tra Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland.

Roma in Europa League, i tifosi non potranno andare a Bologna

Tra l'altro, a meno di sorprese, la Roma a Bologna sarà senza tifosi. Il divieto di trasferta, essendo una decisione del Viminale, vale per tutto il territorio italiano indipendentemente dalla competizione.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Roma-Bologna, tutto sugli ottavi di coppaL'analisi del New York Times sul calcio italiano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS