Roma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna rischia l'Aston Villa di Abraham e Bailey. In semifinale invece...
Il Bologna agli ottavi. Poi eventualmente Aston Villa (di Abraham, Bailey e Sancho) ai quarti, se gli inglesi dovessero superare il Lilla. Il sorteggio di Europa League non è stato tenero nei confronti della Roma. Se Gasperini riuscisse a superare questo doppio scoglio, verso la finale di Istanbul la strada sarebbe più semplice in semifinale. La Roma incontrerebbe una tra Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland.
Roma in Europa League, i tifosi non potranno andare a Bologna
Tra l'altro, a meno di sorprese, la Roma a Bologna sarà senza tifosi. Il divieto di trasferta, essendo una decisione del Viminale, vale per tutto il territorio italiano indipendentemente dalla competizione.