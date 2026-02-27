Roma, il derby italiano col Bologna non frena gli entusiasmi: già 25mila biglietti venduti

Sono passati quasi quattro anni da quando la Roma post Covid riempì per la prima volta l'Olimpico tutto esaurito. Da quel momento non si è mai scesi sotto quota quota 50mila spettatori (per difetto) e il derby italiano di Europa League non farà eccezione. Anzi: considerando che la Roma giocherà il ritorno, e quindi la partita decisiva per la qualificazione, in casa, l'Olimpico come al solito farà la sua parte. Ad ora sono già oltre 25mila i biglietti staccati, venduti in buona parte quando ancora non si sapeva l'avversario. E adesso, a poche ore dal sorteggio, ci sono migliaia di romanisti in coda sul sito per comparne altri. Si gioca il 19 marzo, l'Olimpico sarà pieno molto prima.