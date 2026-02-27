Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, il derby italiano col Bologna non frena gli entusiasmi: già 25mila biglietti venduti

I tifosi vogliono andare avanti in Europa League e puntano a riempire, ancora una volta, l'Olimpico
1 min

Sono passati quasi quattro anni da quando la Roma post Covid riempì per la prima volta l'Olimpico tutto esaurito. Da quel momento non si è mai scesi sotto quota quota 50mila spettatori (per difetto) e il derby italiano di Europa League non farà eccezione. Anzi: considerando che la Roma giocherà il ritorno, e quindi la partita decisiva per la qualificazione, in casa, l'Olimpico come al solito farà la sua parte. Ad ora sono già oltre 25mila i biglietti staccati, venduti in buona parte quando ancora non si sapeva l'avversario. E adesso, a poche ore dal sorteggio, ci sono migliaia di romanisti in coda sul sito per comparne altri. Si gioca il 19 marzo, l'Olimpico sarà pieno molto prima.

 

Tutte le news di Europa League

