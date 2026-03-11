Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Bologna, i convocati di Italiano per il derby di coppa contro la Roma: la lista completa 

Le scelte dell'allenatore per la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: i dettagli
1 min
Bologna italiano

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per l'atteso derby di coppa. Il tecnico del Bologna ha scelto 24 giocatori per la sfida di domani contro la Roma, in programma alle ore 18.45 al Dall'Ara e valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League

Bologna, i convocati per la Roma  

Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

 

 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

