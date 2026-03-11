Bologna, i convocati di Italiano per il derby di coppa contro la Roma: la lista completa
Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per l'atteso derby di coppa. Il tecnico del Bologna ha scelto 24 giocatori per la sfida di domani contro la Roma, in programma alle ore 18.45 al Dall'Ara e valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.
Bologna, i convocati per la Roma
Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.