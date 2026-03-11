Freuler e la risposta piccata al giornalista che gli chiede di un trasferimento alla Roma: "Per te è normale..."

INVIATA A BOLOGNA - Remo Freuler non ha gradito - eufemismo - la domanda di un cronista che in conferenza prima di Bologna-Roma di Europa League gli ha chiesto di uno possibile trasferimento a Roma da Gasperini. "Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale, se per te poi lo è. Parliamo della partita e non di questi temi". Secco, netto.

Freuler e le parole su Gasperini

Parlando, appunto, della partita, Freuler ha ricordato così il suo ex allenatore Gasperini: "So a memoria come gioca Gasperini, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa e sono contento di vederlo domani. Un episodio tra noi? Mi viene in mente il ballo post-partita dopo lo Shakhtar Donetsk, quando ci siamo qualificati agli ottavi di Champions. Quella gioia mi è rimasta, così come il rapporto super dentro e fuori dal campo".