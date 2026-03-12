Bologna-Roma, in palio un bel tesoretto: quanto valgono i quarti di finale di Europa League

BOLOGNA (dall'inviato) - Sono 565 i milioni che l'Uefa ha messo in palio in questa edizione del torneo. Il 27,5% del tesoretto è destinato alle quote di partenza (4,3 milioni a ciascun club), il 37,5% destinato alle prestazioni e il 35% viene spartito sulla base del nuovo criterio che sostituisce il vecchio ranking decennale e il market pool .

Europa League, i ricavi di Bologna e Roma

Solo con i risultati del campo, nella fase campionato il Bologna ha incassato 2,25 milioni grazie a 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, aggiungendone altri 2,3 per il piazzamento al decimo posto; la Roma ne ha guadagnati invece 2,4 per i bonus dei risultati (5 vittorie, 1 pari e 2 ko), più altri 2,8 per l'ottava posizione. La qualificazione agli spareggi è poi valsa 300 mila euro per i rossoblù, mentre gli ottavi 1 milione e 700 mila euro per i giallorossi.