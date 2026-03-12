Dove vedere Bologna-Roma di Europa League in tv? Sky o Dazn, orario

È il giorno di Bologna-Roma , ma stavolta si tratta di Europa League . In palio l'orgoglio italiano e il pass per i quarti della competizione continentale. Vincenzo Italiano sfida Gian Piero Gasperini : i rossoblù, che ai playoff del torneo hanno eliminato il Brann, sono reduci dalla pesante sconfitta interna con l'Hellas Verona, mentre i giallorossi arrivano dal ko di Marassi con il Genoa di Daniele De Rossi. In campo internazionale, invece, Mancini e compagni hanno chiuso all' ottavo posto la loro League Phase .

Bologna-Roma, l'orario dell'andata degli ottavi di Europa League

Bologna-Roma andrà in scena oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 18:45 allo stadio "Renato Dall'Ara", teatro del primo round del doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League.

Europa League, dove vedere Bologna-Roma in diretta tv

Bologna-Roma, come previsto dagli accordi pattuiti per i diritti televisivi delle competizioni UEFA, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara dalle ore 18 anche su Sky Sport 24. Diretta disponibile anche sull'app di NOW, attiva su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Roma, dove vedere in streaming gli ottavi di Europa League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'andata degli ottavi di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.